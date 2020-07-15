Роспуск Рады станет для Зеленского шагом отчаяния

15.07.2020, Киев, Игорь Петров

Президенту Украины Владимиру Зеленскому так и не удалось решить кадровые проблемы, собрать свою команду и превратить «Слугу народа» в настоящую партию, поэтому досрочные парламентские выборы ему невыгодны.

На них он пойдет только в том случае, если с треском проиграет местные выборы осенью.

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Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Владимир Воля, эксперт-международник Украинского анализа и менеджмента политики.

«У Зеленского не было своей команды на прошлые выборы, поэтому мы видим, что нет кадров для правительства, его политическая сила испытывает сложности с депутатами.

И сейчас у Зеленского сохраняются те же проблемы – отсутствие соратников, достаточно опытных, таких, которые бы не дискредитировали самого Зеленского в будущем, не предали бы его после выборов.

Вполне вероятно, что проведение досрочных парламентских выборов будет проигрышем для «команды Зе», каким могут быть и местные выборы. Думаю, Зеленский это понимает и не хочет устроить себе двойной проигрыш.

Досрочные парламентские выборы имело бы смысл проводить, чтобы попробовать отыграться после местных.

Поэтому досрочные парламентские выборы для Зеленского сейчас невыгодны. Пока он будет стремиться удержать нынешнюю ситуацию, когда у него есть большинство, он будет оттягивать парламентские выборы насколько сможет.

Рейтинги показывают, что он получит намного более худший результат, чем в прошлом году. Смысла в этом нет», – считает политолог.