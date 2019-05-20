Роспуск Рады Зеленским спровоцирует два возможных сценария

20.05.2019, Киев, Игорь Петров

Роспуск Верховной Рады Украины Владимиром Зеленским выльется в противостояние с нынешним депутатским составом и может привести к политическому клинчу с Кабмином.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический эксперт Василий Мокан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По имеющейся информации команда Зеленского все-таки будет инициировать изменения в законодательство. Хочу сразу сказать, что рекомендации не изменять избирательное законодательство со стороны международных институций за год до выборов имеют рекомендационный характер. Прямой нормы, которая запрещает изменить закон, нет. Я думаю, что по крайней мере попытки будут. И тут возможны два сценария развития событий.

Первый сценарий – все закрывают глаза на отсутствие правовых норм и идут на досрочные выборы. Тогда Зеленский получает легитимацию своего решения и очень сильную оппозицию которая будет четко бить по тому, что президент начал свою каденцию с не совсем законного решения.

Противостояние будет жестким, но оспаривание если и будет, будет носить исключительно политический характер, характер политической технологии, и не остановит политический процесс. Это будет политический компромисс как происходило в предыдущие годы при роспуске Рады.

Другой сценарий – Рада и Кабмин вступают в политический клинч, начинается противостояние, проблемы с выделением бюджетных ресурсов на проведение выборов, саботаж кадровых предложений со стороны президента, и страна вступает в очень жесткий политический кризис. Но и это не снимает проведения выборов в июле», – отмечает Мокан.