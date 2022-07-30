Россия в ООН заявила, что Украина потеряла жителей Херсона и Приазовья

Вместо сказок украинской пропаганды о «зверствах» российской армии, достаточно посмотреть, как встречают русские войска на освобождённых от ВСУ территориях.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всемирную сеть заполнили ролики о том, как в освобождённом Лисичанске жители выходили на улицы и встречали российских военных и силы народной милиции с георгиевскими ленточками в руках, с российскими флагами. Предлагаю всем, кому за это время изрядно надоели украинские пропагандистские сказки про российскую армию, якобы терроризирующую местное население, посмотреть эти видеокадры с реакцией живых людей. С их слезами радости, когда они смогли, наконец, выйти из своих укрытий и больше не бояться украинских националистов. …

Жестокость украинских националистов, их безразличие к жителям Юга и Востока Украины очень сильно сказались на настроениях в этих регионах. В Запорожской и Херсонской области выстраиваются очереди за получением российских паспортов

Люди делают выбор в пользу той страны, которой они доверяют, в пользу нормального будущего для себя и своих детей. Украина теряет этих людей на глазах, как потеряла в своё время жителей Донбасса, против которых киевский режим в 2014 году начал войну на уничтожение.

Киевский режим пытается мстить даже своим военнослужащим, которые осознали бессмысленность выполнения преступных приказов и сдались в плен, чтобы получить шанс на искупление и мирную жизнь. Сегодня утром из поставленных США РСЗО HIMERS, был обстрелян СИЗО около Еленовки, в Донбассе. В результате чего погибло более 50 пленных украинцев», – констатировал Полянский.