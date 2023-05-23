России аукнулась ликвидация погранвойск

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вчерашнее вторжение с Украины на территорию Белгородской области показало серьезные проблемы, которые есть у России с охраной государственной границы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет военкор Герман Куликовский, автор тг-канала «Старше Эдды».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«К ночи основные силы двух диверсионных отрядов хохла были частично уничтожены, частично рассеяны и выбиты за государственную границу, населённые пункты Козинка и Глотово взяты под контроль ВС РФ. Всю ночь и утро хохол вел артиллерийский и миномётный обстрел наших позиций. Хохол,а точнее вырусь из числа русских заукров вела себя во временно захваченных сёлах,как типичные полицаи-хиви времён ВОВ, отбирали телефоны, запугивали население и останься эти подонки в сёлах более долгое время, мы бы точно стали очевидцами расстрелов и изнасилований местных жителей», – пишет Куликовский.

По его словам, бой длился «весь день, вечер и часть ночи».

«Несмотря на достаточно высокую интенсивность, непосредственно в бою наши войска потерь не понесли, по крайней мере это известно на данный час. С другой стороны, хохол спокойно зашёл на глубину несколько километров и его бронегруппа разъезжала по дорогам и населённым пунктам, что как минимум вызывает вопросы к группировке, осуществляющей прикрытие госграницы», – продолжает автор.

Он считает, что пленных «мы не дождёмся, а фото трупов выруси будут обязательно».

«Как и говорили еще вчера утром умные люди, все было сделано как пиар-акция с целью сфотографироваться на территории Белгородчины, что будет с одноразовой вырусью, Киев абсолютно не интересует. Предатели всегда используются как презерватив, то есть единожды, жалеть их никто не будет. Так что несмотря на существенные потери в бандах, напавших на Белгородчину, непосредственно хохол потерь, скорее всего, не понес. Нам же необходимо сделать выводы, а не ждать, когда в очередной раз клюнет жареный петух», – предупреждает Куликовский.

В свою очередь блогер Сергей Колясников (тг-канал Zergulio) обращает внимание, после реформы и оптимизации в России 1 июля 2003 года Погранвойска в России упразднили.

«Вместо них есть Пограничная служба ФСБ, где вместо застав сформированы линейные отделения, а вместо срочников служат контрактники. Реформа предполагала сознательный отказ от войсковой структуры Погранвойск и переход, по сути, к формату «пограничной милиции». Об этом прямо и честно заявлял один из активнейших сторонников преобразования генерал-лейтенант Рыбалкин Н.Н., цитата: «Мы пытаемся сделать охрану госграницы цивилизованной и эффективной. Для этого необходимо перейти от войсковой составляющей к оперативной». Вместо спецвойск, которыми всегда были пограничные части, способных противодействовать целым войсковым группам и хорошо вооруженным организованным бандам, мы получили военизированную структуру весьма ограниченной функциональности, пригодной, скорее, для дозора и присмотра», – описывает ситуацию блогер.

Он считает, что тревожные звоночки звенели задолго до начала СВО.

«В ночь с 6 на 7 августа 2016 года группа украинских диверсантов пыталась проникнуть на север Крыма. Командир прибывшей на место группы пограничников был ими застрелен. На подмогу им были направлены российские десантники, но противник смог скрыться. На следующий день ВСУ повторили свои атаки. То есть, столкнувшись с по-настоящему опасным, вооруженным и мотивированным противником, пограничникам пришлось обращаться за помощью к смежникам. На текущий момент «отреформированная» Пограничная служба не в состоянии надежно перекрыть границу с Украиной», – приходит к выводу Колясников.

В России не исключают, что нападение может повториться и в других приграничных регионах, а потому предпринимают превентивные меры.

«Сигнал «Эдельвейс» для силовиков (общий сбор) объявили в Брянской области. По нашим данным, Росгвардия усиливается в Севском, Суземском, Трубчевском и Климовском районах региона», – сообщает паблик Mash.

Кроме того, на этом ресурсе появилась информация о пожаре на складе завода ООО «НПП «Александр» в Дятькове Брянской области, от которого до Брянска около 30 километров.

«По нашим данным, пожар начался в 8:28. На место выехали пять пожарных расчётов. Открытое горение ликвидировали в 9:13, сейчас заливают дальше. Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается», – добавил паблик.

Военно-аналитический тг-канал «Рыбарь» уточняет, что научно-производственное предприятие «Александр» — один из производителей различных оптических систем военного и гражданского назначения.

«О причинах возгорания на данный момент неизвестно, однако пожар на заводе связывают с вводом плана «Эдельвейс» в некоторых районах Брянской области», – пишет «Рыбарь».