России больше не нужен Запад для очистки своих стоков

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В России произошло полное импортозамещение оборудования для очистных сооружений.

Об этом на заседании XII Российского Международного Энергетического Форума заявил замминистра строительства РФ Алексей Ересько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Здесь в первый момент был определенный ступор: что же теперь делать, когда мы уже почувствовали вкус быстрой доставки импортного оборудования для монтажа в очистных сооружениях. Но наша промышленность достаточно быстро сориентировалась. Сейчас практически все составляющие оборудования на очистных сооружениях, в том числе те, которые в массовом порядке только внедряются, например, сушка-осадка, уже производятся на отечественных предприятиях. Период первого ощущения санкционного давления прошел», – сказал Ересько.

По его словам, в производстве котельного оборудования в России советские наработки не утрачены, однако с насосным оборудованием дела обстоят сложнее.