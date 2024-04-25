России больше не нужен Запад для очистки своих стоков

Елена Острякова.  
25.04.2024 16:58
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЖКХ, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции


В России произошло полное импортозамещение оборудования для очистных сооружений.

Об этом на заседании XII Российского Международного Энергетического Форума заявил замминистра строительства РФ Алексей Ересько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В России произошло полное импортозамещение оборудования для очистных сооружений. Об этом на заседании XII...

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«Здесь в первый момент был определенный ступор: что же теперь делать, когда мы уже почувствовали вкус быстрой доставки импортного оборудования для монтажа в очистных сооружениях. Но наша промышленность достаточно быстро сориентировалась. Сейчас практически все составляющие оборудования на очистных сооружениях, в том числе те, которые в массовом порядке только внедряются, например, сушка-осадка, уже производятся на отечественных предприятиях. Период первого ощущения санкционного давления прошел», – сказал Ересько.

По его словам, в производстве котельного оборудования в России советские наработки не утрачены, однако с насосным оборудованием дела обстоят сложнее.

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