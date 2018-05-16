16.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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России больше не о чем разговаривать с Волкером

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер провалил свою миссию – достичь мира в Донбассе не удастся.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Олег Бондаренко.

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По его словам, все действия Волкера направлены на то, чтобы дать украинскому руководству «зеленый свет» на развязывание очередной фазы войны.

«Волкер – это ястреб. Мне кажется, что его миссия уже провалилась, он никак не сможет уже урегулировать ситуацию на Донбассе. Он регулярно фактически призывает к тому, чтобы дать зеленый свет Киеву на военное решение этого вопроса. Именно после назначения Волкера Киеву стали доступны «Джавелины», а все его заявления и действия направлены на провоцирование новой войны на Донбассе. Думаю, какое-то дальнейшее взаимодействие с этим человеком представителя России бессмысленно, поскольку это тот человек, который не про мир, а про войну”, – подчеркнул Бондаренко.