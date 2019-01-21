России должен отойти не только Юго-Восток, но и Киев

21.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Атака на УПЦ Московского Патриархата приведёт к новому витку противостояния на Украине, которое должно завершиться окончательным разделом бывшей советской республики – России отойдет не только Юго-Восток, но и Киев.

Об это в эфире телеканала «Россия-1» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва Игорь Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня уже некоторые одесские монастыри получили предписания монахам освободить их. Ильинский монастырь, например. Готовятся массовые церковные провокации, готовятся массовые военные провокации. Порошенко своё президентство доведёт до того, что, как сказал президент Путин, Украина лишится своей государственности. Он к этому идёт семимильными шагами», – заявил Марков.

«Я – за! Я за то, чтобы Украина прекратила это недоразумение, прекратила своё существование! Верните нам Киев с Юго-Востоком и дальше плетите свою Речь Посполитую, Австро-Венгрию, делайте свою солянку, но без нас», – добавил экс-нардеп.