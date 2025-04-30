России есть на кого опереться в Европе – Путин
Несмотря на русофобию политиков, многие жители стран ЕС остаются друзьями России, а некоторые даже помогают её оборонять от неонацистов.
Об этом на форуме «Знание. Первые» заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Всегда были люди, которые разделяли и сегодня разделяют наши принципы, ценности, и люди, которые вместе с нами.
И сегодня часть, некоторые граждане Французской республики вместе с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воюют плечом к плечу и назвали своё подразделение то же, как и их деды и прадеды Нормандия-Неман», – рассказал Путин.
Он подчеркнул, что в странах ЕС всё ещё есть люди, на которых Россия могла бы опереться.
«У меня сомнений нисколько нет, что у нас рано или поздно отношения с Европой восстановятся, это безусловно, в том числе, с опорой на таких людей, как вы – и таких людей, которые родились и выросли в Испании, а некоторые из них родились, испанцы, родились и выросли в Советском Союзе. Это дети как раз тех семей, которые в годы гражданской войны перебрались в Советский Союз. Там у нас есть на кого опереться», – подытожил он.
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