России грозит потеря Германии и «СП-2»

25.03.2021, Москва, Владимир Гладков

В настоящее время наблюдается стремительное падение рейтингов правящей в Германии партии, что грозит ей потерей власти и превращением германского правительства в своего рода филиал администрации США.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил шеф берлинского бюро ВГТРК Михаил Антонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«В последние дни складывается ощущение, что вся немецкая пресса, как будто сговорившись, топит партию Меркель. Рейтинг её стремительно падает – в мае прошлого года рейтинг ХДС был 40%, в середине января этого года – 36%, в начале этой недели 29%, а сегодня уже 26%.

Возникает такое ощущение, что вместо партии Меркель пытаются пропихнуть «зелёных» – по неофициальным данным они уже №1 в Германии. И это, в общем, для меня, как для гражданина России, довольно печально. Потому что когда зелёные получат возможность формировать правительство и назначать канцлера – Россия потеряет Германию. Мы получим здесь просто филиал байденовской администрации. Это очень печально», – сказал он.

Михаил Антонов подчеркнул, что в этом случае ни о каком строительстве «Северного потока-2» не может идти и речи.

«И «Северного потока» точно не будет, это, скорее всего, они сделают первым. Просто не будут покупать газ, вот и всё», – добавил журналист.