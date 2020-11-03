России грозит потеря Приднестровья – военный эксперт

03.11.2020, Москва, Елена Острякова

Победа на президентских выборах в Молдове Майи Санду, которую Запад введет к победе, поставит под угрозу существование Приднестровья.

Об этом в своем телеграм-канале написал российский военный эксперт Алексей Леонков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отношение Санду к ПМР известно – это её ликвидация. Решить эту “проблему” Санду рассчитывает с помощью Украины. Не зря же ВСУ столько лет готовили к войне.

Будет ли силовой сценарий в ПМР – во многом зависит от двух факторов – от выборов США и разрешения конфликта в Нагорном Карабахе», – написал Леонков.

По его мнению, российское влияние на ситуацию в Молдове, по результатам первого тура выборов – ослаблено.

«Зато видно не вооружённым глазом влияние Турции в Гагаузии. Поэтому если Россия останется в стороне, куда её сейчас оттеснили в Молдове западные политтехнологии, то она потеряет не только ПМР, но и Карабах вместе с Закавказьем и обратно их будет не вернуть», – написал Леонков.