России грозит уничтожение ближних тылов – Кнутов

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Боеприпасы GLSDB, которые планируются к передаче ВСУ, станут реальной проблемой для российской армии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил полковник в отставке, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

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«Это фактически гибрид. Он создан на основе планирующей корректируемой авиабомбы GBU-39 с достаточно высокой точностью наведения, способной с помощью крыльев пролететь расстояние в 110 километров. Она запускается с самолета, с высоты десять километров и дальше планирует, маневрирует, изменяет траекторию полета и, наводясь по системе GPS, попадает точно в цель. Вообще, эта бомба малого калибра, но она сопоставима с калибром ракет HIMARS. В США ее доработали. Оснастили пороховым зарядом и приспособили для запуска с наземной реактивной системы HIMARS. Боеприпас запускается на большую высоту, а оттуда начинает планировать в сторону цели», – сказал Кнутов «Московскому комсомольцу».

После доработки получился боеприпас, который можно запускать с РСЗО «Хаймарс».

«Принцип работы таков: ракета поднимается на высоту десять километров, благодаря двигателю, отделяется и дальше планирует, как обычная корректируемая авиабомба GBU39, с высокой точностью поражая цель», – рассказал эксперт.

По его словам, боевая часть бомбы весом 90 килограммов в состоянии пробить бетонное перекрытие толщиной 90 сантиметров, точность наведения при использовании GPS доходит до пяти метров, а при использовании лазерной подсветки – до метра.

При этом, говорит полковник, Москве и Санкт-Петербургу этот боеприпас не грозит, поскольку дальность его действия составляет 150 километров, но ближние тылы будут в опасности.

«Передача подобного рода снарядов осложняет нам ситуацию. Потому что у противника появляется возможность работать по нашим ближним тылам, по территории России, включая Крым, Белгородскую, Курскую области. До Питера и Москвы эти бомбы не достают. Но до других городов, которые расположены на европейской части, при определенных условиях, могут достать. Главные военные цели таких бомб — штабы, пункты управления, склады боеприпасов и вооружения, аэродромы», – подчеркнул аналитик.

Он предупреждает, что, успешное применения таких бомб противником может спровоцировать очень болезненную ситуацию.

«Уничтожение ближних тылов может привести к тому, что вооруженным силам на переднем крае просто будет нечем поддерживать боеспособность. Примерно такая же ситуация произошла под Херсоном. Тогда противник с помощью дальнобойной артиллерии разбил наши ближние тылы, тем самым лишив возможности поддерживать наши войска в случае массированного наступления на нашу группировку. Поэтому нам пришлось оставить Херсон», – заявил эксперт. Впрочем, несмотря на то, что бомба GBU39 имеет очень маленькую отражающую поверхность, российская ПВО по таким целям стреляет, а потому придется шире применять зенитные комплексы »Панцирь». Другие же комплексы применять неэффективно в силу того, что зенитная ракета стоит намного дороже, чем поражаемая цель.

Кнутов добавил, что передача таких ракет говорит о том, что НАТО и Вашингтон ведут дело к резкой эскалации конфликта на Украине и готовят украинскую армию к стратегическому наступлению, которое планируется на весну этого года.