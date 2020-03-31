России грозят куда более жесткие американские санкции

31.03.2020, Москва, Олег Кравцов

РФ предпринимает усилия, чтобы избежать еще в энергетической сфере еще более жестких санкций со стороны Соединенных Штатов.

Об этом пишет «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В публикации расказывается, что российское государство купило у «Роснефти» ее активы в Венесуэле почти за 4 миллиарда долларов – по официальной позиции, в целях «защиты интересов акционеров». Кроме того, представитель компании заявил, что «Роснефть» вправе ожидать снятия санкций США, связанных с Венесуэлой.

В то же время автор публикации полагает, что смысл сделки был не в том, чтобы снять с компании уже существующие санкции, а чтобы устранить формальный повод для введения гораздо более жестких ограничения со стороны США.

«До сих пор от запрета на экспорт нефти по примеру Ирана Россию и ее крупнейшую нефтяную госкомпанию защищала только огромная роль в снабжении мирового рынка. Еще три месяца назад подобные санкции повергли бы его в хаос. Но сейчас, когда цены на нефть упали до 20-летних минимумов, а избыток нефти достиг как минимум 4 млн баррелей в сутки (80% российского экспорта), «драконовские» санкции против «Роснефти» лишь вернули бы цены к более комфортным значениям», – пишет издание.

Газета отмечает, что такого возврат к прежним ценам мог бы спасти сотни американских сланцевых производителей и миллионы рабочих мест в США.

«Попытка властей РФ избежать подобной страшной опасности вполне объясняет спешный характер сделки и отсутствие каких-либо внятных публичных пояснений. Однако устранение связи «Роснефти» с Венесуэлой как формального повода для новых санкций, к сожалению, не гарантирует, что они не будут введены», – резюмирует издание.