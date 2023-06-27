России и Белоруссии необходим объединённый чемпионат по футболу – Лекух

Российским спортивным функционерам следует понять, что системное экономическое противостояние – это надолго, и международные соревнования для России будут закрыты. Поэтому нужно возрождать свое, особенно с учетом новоприсоединенных регионов.

Такое мнение в программе «Политотдел» канала «Крым 24» высказал писатель и публицист Дмитрий Лекух, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле, всё-таки, из всех мировых федераций, наверное, ФИФА и УЕФА наиболее адекватные. Но в любом случае я бы сейчас даже на них не обращал внимания, несмотря на всю адекватность, потому что понятно – пока не закончатся военные действия, а этот гибридный конфликт, и здесь я верю президенту, примерно, лет на 10-15. Я имею в виду экономический системный конфликт, иногда с прорывами в горячую фазу, как сейчас на Украине. Это может и в Польше быть, и в Прибалтике, может быть в Закавказье и в Центральной Азии. Да хоть в Мексике – тоже может произойти. То, что это будет идти сейчас по всему миру, это понятно. И в этой ситуации нам просто надо очень чётко расставить приоритеты и заниматься сейчас не только приёмом крымских клубов в чемпионат России. На самом деле, не знаю, что там УЕФА теребенькает, здесь не совсем непонятно. Потому что есть примеры клубов из других стран, играющих, например, в чемпионате Франции. Тот же Монако, и это общеизвестно, и ничего плохого в этом у них они видят, хотя клуб не французский», – подчеркнул обозреватель.

«Здесь, в общем, надо заниматься простыми вещами – надо осваивать новые территории. Надо возрождать хоть в какой-то степени чемпионат СССР, надо разговаривать с той же Белоруссией о том, что у нас должен быть единый чемпионат. Мы с ними попали под одинаковые санкции, и он будет интересней в этой ситуации. И да, нужно говорить, что должен быть объединённый чемпионат. Там должны играть «Шахтёр-Донецк», но не имени Рената Ахметова, который сейчас «Шахтёр–Львов», а настоящий «Шахтёр-Донецк». Настоящая «Заря-Луганск», которая в Советском союзе называлась «Заря-Ворошиловград». Думаю, что не помешают там «Нефтчи-Баку» и «Арарат-Ереван», может быть, поговорить с Казахстаном, потому что такой единый чемпионат – это абсолютно нормально. Просто с нашими юристами надо как-то поработать с УЕФА, чтобы они не политизировали этот вопрос», – считает публицист.

По его словам, Россия будет отстранена от международных соревнований на всю глубину этого конфликта.

«Это тоже понятно, и не надо строить никаких иллюзий. Поэтому надо заняться собой, усилением своих позиций, своими внутренними делами на внутреннем контуре. Это не только в футболе – это всего остального касается, работать нужно. А у нас спортивные чиновники во главе делегаций привыкли по Европам раскатывать. Надо перестраиваться, надо заниматься теми же крымскими клубами, причём на всю глубину, не только профессиональным крымским футболом, но и любительским, женской лигой. Это же тоже надо всё воссоздавать. У нас ещё четыре региона только приняты в состав РФ, и это русские земли. С какого перепуга там русские люди не имеют права на свой футбол? Это же неправильно. И это такая программа минимум, но туда же нужно подтягивать все постсоветское пространство, то же «Динамо-Минск» я буду рад очень видеть», – заключил Лекух.

Напомним, украинская ассоциация футбола обратилась к ФИФА и УЕФА с призывом исключить Российский футбольный союз из-за включения в чемпионаты второй лиги крымских клубов. Ассоциация просит не допустить «поглощения субъектов украинского футбола российскими стейкхолдерами».

Ранее стало известно, что крымские футбольные клубы «Севастополь» и «Рубин» (Ялта) прошли процедуру аттестации ко второй лиге. Симферопольская «Таврия» от этого отказалась, сославшись на неурегулированность вопросов украинских футбольных паспортов спортсменов и лицензирования тренеров.