18.07.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Россия, Спорт
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России и Белоруссии предлагают создать единую олимпийскую команду

Петиция за то, чтобы сборные России и Белоруссии выступили на предстоящих Олимпийских играх единой командой, появилась на сайте change.org передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уже более 20 лет мы обсуждаем создание союзного государства с Беларусью! В конце 90-х ещё при Ельцине был подписан союзный договор! Но данный процесс постоянно тормозится какими-то неведанными силами! Давайте уже разорвём этот порочный круг и сделаем, наконец, Первый Шаг! Давайте выступим одной единой сборной на Олимпиаде 2020!», – говорится в петиции.

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Призыв пока собрал совсем немного подписей. Поддержат инициативу можно по ссылке.

Напомним, что на открытии Параолимпиады в Рио-де-Женейро в 2016 году белорус Андрей Фомочкин развернул российский флаг в знак протеста против недопуска российской сборной на соревнования.

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