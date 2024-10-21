России интересна корейская артиллерия и снаряды – военкор

Помимо миллионной регулярной армии, у КНДР есть большое количество снарядов и артиллерии, схожих по калибру с российской. Эта опция для РФ намного интереснее, чем северокорейская пехота.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам есть, на что посмотреть в Северной Корее. У них очень развито производство снарядов, а у нас с ними по многим артиллерийским системам калибры одни и те же. В распоряжении у Пхеньяна сегодня имеются порядка 4,5 тысяч самоходных орудий. Таким количеством можно Южную Корею несколько раз смести, им столько просто не надо. У них под 3,5 тысячи буксируемых гаубиц и пушек, более двух тысяч реактивных систем залпового огня», – сказал военкор.

«То есть все это сейчас нацелено на Сеул, но все это не имеет реального боевого опыта в последние несколько десятилетий. Конечно, корейцам хотелось бы его приобрести, конечно, им интересны новые тактики и стратегии ведения боевых действий, им интересно западное оружие, с которым мы сталкиваемся, потому что они предполагают, что они тоже могут с ним столкнуться. И лучше раньше этот опыт получить, чем не получить вообще. В конце концов, особая гордость Северной Кореи – это баллистические ракеты, очень широкая номенклатура, которые способны бить и на малую, и на среднюю дальность», – заявил Коц.