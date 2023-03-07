России каяться бессмысленно, санкции введены навсегда – аналитик из США
Даже если Россия вдруг выведет свои войска из Украины, отдаст бандеровцам Крым и Донбасс и публично покается за свои действия, Вашингтон не собирается снимать с неё санкции или какие-то другие ограничения.
Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife» заявил сотрудник американского аналитического центра RAND Самуэль Чарап, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если вдруг Россия изменит свою политику и вернётся к международно признанным границам, возможен и пересмотр политики (США – прим.). Но это маловероятно.
Это уже будет водораздел, после которого возвращение к тому, что было, невозможно», – сказал аналитик.
Чарап подчеркнул, что руководство США планирует взять под своё полное управление российскую экономику, ВПК и торговлю с другими странами.
«Даже если стратегией не является ослабление или распад, США будут препятствовать России в попытках перевооружиться, развивать свой ВПК.
Все эти беспрецедентные меры экспортного контроля, которые приняли с февраля 2022 года, они навсегда, мне кажется. Ну, или на очень долгий период», – добавил он.
Спасибо!
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