России каяться бессмысленно, санкции введены навсегда – аналитик из США

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Даже если Россия вдруг выведет свои войска из Украины, отдаст бандеровцам Крым и Донбасс и публично покается за свои действия, Вашингтон не собирается снимать с неё санкции или какие-то другие ограничения.

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife» заявил сотрудник американского аналитического центра RAND Самуэль Чарап, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Если вдруг Россия изменит свою политику и вернётся к международно признанным границам, возможен и пересмотр политики (США – прим.). Но это маловероятно. Это уже будет водораздел, после которого возвращение к тому, что было, невозможно», – сказал аналитик.

Чарап подчеркнул, что руководство США планирует взять под своё полное управление российскую экономику, ВПК и торговлю с другими странами.

«Даже если стратегией не является ослабление или распад, США будут препятствовать России в попытках перевооружиться, развивать свой ВПК. Все эти беспрецедентные меры экспортного контроля, которые приняли с февраля 2022 года, они навсегда, мне кажется. Ну, или на очень долгий период», – добавил он.