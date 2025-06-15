Самый лучший выход для Украины, исключая неизлечимо обандеренные области, перейти в состав России.

Об этом на канале «БелТА» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украину ждёт очень хорошее светлое будущее в составе РФ – значительную часть нынешней Украины. Я как раз верю в то, что в итоге украинцы вместе с русскими, само собой, добьются светлого будущего. Ну, ясно, если не брать некоторые регионы, которые всё-таки захотят продолжать свою бандеровщину. Нынешнему режиму недолго осталось.

А европейцы даже не скрывают, что хотят с помощью Украины, точнее ценой Украины и, в первую очередь, украинских жизней, держать Россию на другой войне, чтобы, не дай Бог, не обратила внимания на Европу.

Они свыклись с мыслью, это внедряется в сознание аудитории, что Россия обязательно нападёт на страну НАТО после того, как разберётся с Украиной, уже через 2-3 года», – сказал Корнилов.