России – конец! Россия с нами покончит! – Корнилов о паранойе в ЕС

Максим Столяров.  
15.06.2025 17:42
  (Мск) , Минск
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Самый лучший выход для Украины, исключая неизлечимо обандеренные области, перейти в состав России.

Об этом на канале «БелТА» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Самый лучший выход для Украины, исключая неизлечимо обандеренные области, перейти в состав России. Об...

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«Украину ждёт очень хорошее светлое будущее в составе РФ – значительную часть нынешней Украины. Я как раз верю в то, что в итоге украинцы вместе с русскими, само собой, добьются светлого будущего. Ну, ясно, если не брать некоторые регионы, которые всё-таки захотят продолжать свою бандеровщину. Нынешнему режиму недолго осталось.

А европейцы даже не скрывают, что хотят с помощью Украины, точнее ценой Украины и, в первую очередь, украинских жизней, держать Россию на другой войне, чтобы, не дай Бог, не обратила внимания на Европу.

Они свыклись с мыслью, это внедряется в сознание аудитории, что Россия обязательно нападёт на страну НАТО после того, как разберётся с Украиной, уже через 2-3 года», – сказал Корнилов.

При этом он напомнил, что это говорят те же люди, которые в 2022-2023 гг. рассказывали, что война добила Россию, страна вот-вот рухнет, армия разлагается.

«Теперь они говорят – сейчас 2-3 года, и она быстренько всё восстановит и может идти уже дальше на Британию нападать», – отметил эксперт.

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