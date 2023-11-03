России на линию фронта нужно срочно стягивать дополнительные установки РЭБ

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ВСУ используют дешёвые ударные беспилотники для того, чтобы компенсировать дефицит артиллерийских снарядов. Об этом в эфире своего блога заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Продолжаются сообщения о снарядном голоде у ВСУ. Действительно, на многих участках украинская артиллерия снизила свою активность. Тем не менее, враг пытается компенсировать отсутствие достаточного количества боеприпасов применением fpv-дронов», – сказал Сладков.

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Он подчеркнул, что разворачивание хорошей системы РЭБ может заметно изменить ситуацию.

«Но 155-мм снаряд не остановит ничего, система РЭБ не остановит. А вот fpv-дрон система РЭБ остановит. И если нам разворачивать достойную систему РЭБ на тех участках, где необходимо прикрыть наши войска, то это сыграет определённую роль – и снарядный голод будет, и невозможность применения fpv-дронов», – добавил военкор.