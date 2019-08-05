России напомнили, что украинский майдан начался с наезда на силовиков

05.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Изначальной целью Запада является ослабление российского государства вплоть до его уничтожения.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самое страшное – это наезды на силовиков, что тоже было на Украине. В Америке, когда американский гражданин попытался вывесить в онлайне данные американских военных, он получил такой срок. А у нас вот это сейчас посадят, задержат, оштрафуют этого человека, и вы увидите массу заявлений: «В России за твиты и мемы сажают» – отметил в ходе дискуссии историк и политолог Владимир Корнилов.

Продолжая тему, Куликов подчеркнул, что все сравнения в свою пользу необходимо понимать прежде всего самим россиянам, так как западной политике двойных стандартов эти факты совершенно несущественны.

«Дело в том что мы, конечно, можем сравнивать, и все сравнения в нашу пользу в объективной части, можно смотреть все эти видео, но это по большому счёту никого не интересует, особенно там [на Западе]. Это важно для наших людей здесь, они просто должны знать. А для тех, кто там, это не имеет значения. Знаете, почему – потому что наша власть, наше государство не имеет права защищаться, потому что их целью там является уничтожение и ослабление нашего государства и базового социального отношения в обществе.

Поэтому они будут делать всё вопреки любому материалу, как бы мы «нежно» ни наводили порядок, как бы в соответствии с законом мы ни действовали. Но те, кто является с одной стороны спонсорами (кстати, кроме МБХ очень важно выяснять, кто ещё, и есть ли здесь такие), все кампании в СМИ исходят из того, что Россия не имеет права защищаться, в России должна быть буча, должно быть разрушение, в результате ухудшение жизни для всех, это и является целью», – заявил Куликов.

«Я очень благодарен нашим правоохранительным органам, Росгвардии и полиции, и они должны быть уверены в том, что, когда им говорят: «Вы с народом», они действительно с народом, когда они его защищают от того, что может произойти, от разрушения основ нашей социальности, порядка и достойной жизни. Да, у нас куча проблем, но назовите мне хотя бы одно государство в мире, где нет этих проблем», – добавил политолог.