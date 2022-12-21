России наращивает ядерную триаду в ходе СВО на Украине

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Против России активно используется военный потенциал и возможности практически всех основных стран НАТО, поэтому одной из актуальных задач является укрепление стратегических войск и носителей ядерного оружия.

Об этом сегодня на заседании расширенной коллегии Минобороны заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будем продолжать поддерживать и совершенствовать боеготовность ядерной триады. Это главная гарантия сохранения нашего суверенитета и территориальной целостности, стратегического паритета, в целом баланса сил в мире», – отметил президент.

По его словам, уровень современных образцов вооружений в российских стратегических силах превысил 91%.

«Продолжается перевооружение полков ракетных войск стратегического назначения на современный ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью «Авангард». В ближайшее время на боевое дежурство будут впервые поставлены межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат». Там есть некоторое движение вправо, но это не меняет наших планов. Все будет реализовано. В войска продолжают поступать ракетные комплексы «Ярс». Продолжим развитие уникальных по своим характеристикам, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ракетных комплексов. В начале января следующего года на боевую службу поступит фрегат «Адмирал Горшков» с новейшими не имеющими аналогов в мире гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования «Циркон». Будем и дальше оснащать наши стратегические силы новейшими видами оружия. Все намеченные планы безусловно будут выполнены», – сказал Путин.

«Армию ждет достаточно существенное реформирование, что является как следствием различных вскрывшихся в ходе СВО недостатков, так и нарастанием угрозы со стороны США и НАТО. Суверенитет страны будет строиться с опорой на рост возможностей нашей ядерной триады, как единственного надежного гаранта военно-политического суверенитета», – прокомментировал сказанное военный эксперт Борис Рожин в своем ТГ-канале.