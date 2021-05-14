России не грозит индийский штамм

14.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Нынешняя вспышка ковида в Индии не может объясняться одной лишь мутацией коронавируса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» заявил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

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«Для меня до сих пор непонятно, как именно Индия получила такое распространение инфекции в последнее время. Я не могу это объяснить только мутацией вируса, даже если он сильно увеличил свою контагиозность (заразность). У любого вируса есть граница, за которой увеличение его «липкости» уже невыгодно самому патогену. Ведь если он будет чрезвычайно эффективным, то есть будет быстро заражать и убивать своего хозяина, то он перестанет передаваться. Поэтому такое большое количество зараженных в Индии я, скорее, могу объяснить, например, резким увеличением тестирования или отменой каких-то противоэпидемических мер», – сказал ученый.

По его словам, даже если в Россию все-таки завезут индийский штамм, вряд ли можно будет увидеть такой пик заболеваемости, как на родине нового варианта вируса, поскольку много людей уже переболели и у них выработался иммунитет.

В свою очередь директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов отмечает, что новый штамм более контагиозный.

«Однако на данный момент нет данных о том, что этот вариант вызывает более серьезное заболевание», – говорит специалист.

«Что касается эффективности вакцин против новых штаммов, то предварительные данные показывают, что все существующие вакцины эффективны против них. Более того, обычно исследователи смотрят на выработку антител, а это всего лишь один аспект вакцинации», – добавил Ризванов.

Он подчеркнул, что гораздо важнее клеточный иммунитет, который чувствителен к разным участкам шиповидного белка вируса, не затронутых мутациями, которые могут не узнавать нейтрализующие антитела. И этот механизм, говорит эксперт, может обеспечить полноценную защиту в том числе от новых штаммов.