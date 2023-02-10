России не хватает жестокости к врагу

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МИД РФ выразил озабоченность по поводу реакции Запада на опубликованное в украинских соцсетях недавнее видео расстрела безоружных российских солдат одним из боевиков десантно-штурмовых войск Украины.

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В этой связи многие разгневанные патриоты почему-то набросились с упрёками на ведомство Сергея Лаврова – мол, опять говорильня, когда же, наконец, власти покарают этих выродков?!

Непонятно, причём здесь МИД? Это структура политическая, а не силовая, и в её обязанности входит зондировать почву, выражать озабоченность, заявлять протесты и вообще привлекать внимание к какому-либо важному событию.

Граждан России волнует извечный русский вопрос: кто виноват и что делать?

Виновный в расстреле уже установлен. Им оказался некто Сергей Макаренко, житель села Краснобирка, Житомирской области. Именно этот недоумок выложил в соцсетях видео убийства военнопленных с циничным комментарием, что он «любит снимать всякое такое».

В российских ТГ-каналах уже обещают найти родственников и близких Макаренко, и сделать им больно.

Так или иначе, но ситуация красноречиво свидетельствует о явной недоработке наших спецслужб в деле охоты на военных преступников. Ведь очередное видео расправы над безоружными людьми доказывает, что рагули не боятся и, в случае сдачи в плен, рассчитывают на гуманное к ним отношение и даже обмен по сентябрьскому сценарию, когда арендованный Абрамовичем самолёт отвёз преступников «Калину» и «Волыну» почивать на турецких курортах.

Итак, кто виноват – известно. Остаётся главное: что делать?

Военкор Сладков уверяет, что Макаренко рано или поздно выследят и примерно накажут, как многих чеченских головорезов до него.

Звучит духоподъёмно, но зачем откладывать в долгий ящик то, что требует незамедлительной реакции? Ведь этот самый Макаренко может удрать из страны, залечь на дно и прожить много счастливых лет – именно того, что он отнял как минимум у трёх русских солдат, их родных и близких, хотя спокойно мог этого не делать.

Беда в том, что, если каждый раз отделываться озабоченностью и 1001-м обещанием покарать убийц когда-нибудь потом, убийцы и садисты теряют страх, что заставляет их вновь и вновь повторять преступление, фиксируя его на камеру и делая его достоянием общественности.

Почему не объявить охоту на бандеровцев, как это было когда-то? И не только на рядовых упырьков, но и на их вождей. Использовать алчность хохлов. Сделать так, чтобы этот Макаренко боялся не только наших охотников на убийц, но и людей, с которыми он каждый день находится на войне. Дожидаться удачного прилёта снаряда или снайперского выстрела – значит отдать возмездие на откуп слепой судьбе.

Но это только одна сторона вопроса. Чтобы одним махом сделать бледный вид рядовых военных преступников, пора открыть охоту на главарей.

Экс-премьер Израиля заявил, будто бы Путин гарантировал лично ему неприкосновенность Зеленского. Допустим. Это было (если было) давно, и ситуация в корне изменилась. Война затягивается и ужесточается. Где обещанные удары по центрам принятия решений?

В настоящий момент Зеля, преодолевший давний испуг, носится чумой по заграницам, несёт пургу и клянчит оружие у западных хозяев. Причем, делает это в крайне дегенеративной форме, переходя к прямым оскорблениям Шольца и даже Байдена.

Почему нельзя превратить Зелю в кровавые брызги, а заодно с ним приехавшего в гости какого-нибудь западного важняка? А не надо соваться на Украину – это зона риска и боевых действий.

Не подходит Зеля? – остаются Залужный, Сырский, Ермак с офисом и прочая козлодрань. Ликвидация любого из них испугает «шестёрок»: «а ну как и до меня дотянутся?»

Наши военно-политические власти делают многое, но далеко не всё. Главным посылом врагу должна быть простая и чёткая мысль: за убийство русских людей обязательно последует ответ – быстрый, неотвратимый и жестокий.

Уж если организатор ЧВК Вагнер Евгений Пригожин сумел организовать поимку и показательную расправу над предателем-зеком, то кто мешает проделать то же самое с убийцами безоружных военнопленных и мирных людей?

Слышны экспертные рассуждения: мол, это ни на что не повлияет – убьём Зелю или другого высокопоставленного мерзавца, – американцы найдут и поставят на их место новую попку. Наверное, найдут и, безусловно, поставят. Но тут необходимо учесть фактор грызни и страха, как это было с ОУН после ликвидации Коновальца и Бандеры.

Анти-пример разнесённых на атомы Зели, Залужного, Сырского или Ермака заставит задуматься других претендентов на власть, даже в край отмороженных. Им есть что терять.

Что касается Зе-хунты, то её представители как минимум не должны шастать по заграницам, купаясь в лучах телевизионных софитов и снимая сметану в виде орденков почётного легиона. Им, как минимум, место в бункере – гадить под себя, трястись от ужаса и сходить с ума, подобно их идейному предку Адольфу Гитлеру.

В противном случае, к словам наших лидеров будут относиться как к ничему не обязывающим речам, в духе очередного «последнего китайского предупреждения».