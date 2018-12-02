02.12.2018, Москва, Александр Ростовцев

России не нужна отмена санкций Запада, недружественные меры ЕС и США зачастую лишь помогали российским производителям, а чиновников – заставляли решать давно назревшие проблемы.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Виктор Ивантер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если санкции отменят, это будет удар не только по сельскому хозяйству. Рассказы, что реальный инвестор ушел из России – это вранье! Кто конкретно ушёл, бросив всё?

Что касается оснащенности технологиями – Siemens и другие компании у нас работают. Необходимое оборудование мы закупаем не в Европе, а в Азии – в Китае и Южной Корее.

Санкции никакой помехи России не несут. Вы думаете, мы бесплатно западные кредиты получали? Минус $20 млрд в год!

Самая тяжёлая проблема – разрыв экономических цепочек с Украиной. Считайте, преодолели», – сказал эксперт.

Ивантер добавил, что сегодня санкции зачастую служат оправданием неудач чиновников.

«Зато у наших экономических начальников на всё есть единственная отговорка: им американцы мешают», – сказал ученый.

«Есть пословица: «Если система работает плохо, то ей не поможет и миллиард долларов. Миллиард долларов только создаст миллиард проблем». Универсального рецепта в экономике быть не может. Логика: нам перекрыли иностранные инвестиции, и теперь всё кончено – неприемлема. При таком обилии денег, которые просто лежат без движения, стоит ли нам переживать по поводу санкций?» – говорит руководитель Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Сорокин.