России не нужно 2,5 млн солдат, чтобы освободить всю Украину

Елена Острякова.  
22.07.2024 19:43
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


К СВО нельзя применять исторические аналогии и по ним рассчитывать перспективы продвижения российской армии.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил экс-советник главы ДНР Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

К СВО нельзя применять исторические аналогии и по ним рассчитывать перспективы продвижения российской армии....

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«Мы применяем к текущим военным обстоятельствам исторические аргументы. Потому что мир изменился полностью. Природа войны изменилась. Нам говорят, что не возможно освободить всю Украину, пока у нас не будет 2,5 млн солдат, как это было в Великую Отечественную войну. Теоретически — да. Но с другой стороны, если на всей Украине мы погасим свет, может быть, после этого можно чуть меньше нам иметь войск.

А если мы разрушим целиком логистику внутри бывшей Украины, может быть, чуть меньше можно, не 2,5 млн. А если Украина останется без тяжелой бронированной техники, может быть, чуть меньше можно. Прошло 80 лет, другая война», – заключил Казаков.

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