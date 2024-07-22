России не нужно 2,5 млн солдат, чтобы освободить всю Украину

К СВО нельзя применять исторические аналогии и по ним рассчитывать перспективы продвижения российской армии.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил экс-советник главы ДНР Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы применяем к текущим военным обстоятельствам исторические аргументы. Потому что мир изменился полностью. Природа войны изменилась. Нам говорят, что не возможно освободить всю Украину, пока у нас не будет 2,5 млн солдат, как это было в Великую Отечественную войну. Теоретически — да. Но с другой стороны, если на всей Украине мы погасим свет, может быть, после этого можно чуть меньше нам иметь войск.

А если мы разрушим целиком логистику внутри бывшей Украины, может быть, чуть меньше можно, не 2,5 млн. А если Украина останется без тяжелой бронированной техники, может быть, чуть меньше можно. Прошло 80 лет, другая война», – заключил Казаков.