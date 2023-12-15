России не нужно рассчитывать на прекращение помощи Украине – военкор Коц

Не стоит рассчитывать на то, что западная помощь Украине полностью иссякнет – если не США, то страны Европы продолжат финансировать киевский режим, предоставляя все новые миллиарды денег.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос не в том, что помогать/не помогать, вопрос во времени, и как мы этим временем воспользуемся. Да, они на следующей неделе уходят на каникулы, на этой неделе уже обсуждать помощь Украине не будут. По-моему, чуть ли не до февраля Украине никакой помощи не будет, ну какие-то крохи – 200 миллионов, еще какой-то небольшой пакетик. Но это не значит, что Украине никто не будет помогать», – сказал военкор.

«Сейчас в Германии обсуждают пакет помощи на шесть миллиардов евро… Евросоюз обсуждает 11 миллиардов евро. Серьезные деньги. Другой вопрос, что на них можно купить. Нет такого количества железа, которое необходимо Украине для наступления, которое можно было бы купить за эти деньги, оно просто не произведено. Если оно произведено, то нужно странам Евросоюза самим. Нидерланды говорят, что мы не будем помогать, пока сами не обеспечим свою обороноспособность, подорванную поставками Украине. Но Нидерланды – ладно, они, может быть, интригуют, потому что вместо F-16 хотят F-35, но я к тому, что помощь не иссякнет и будут поддерживать пациента на живительных капельницах, которые пациенту позволят ожесточенно оказывать сопротивление и не позволят нам выходить на оперативные просторы», – заявил Коц.