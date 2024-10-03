России не нужно ядерное оружие, чтобы двигаться вперед, – Бутусов

Анатолий Лапин.  
03.10.2024 12:11
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


России не нужно применять на Украине тактическое ядерное оружие, потому что и без него ее войска активно продвигаются по всему фронту.

Об этом в своем видеоблоге заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

России не нужно применять на Украине тактическое ядерное оружие, потому что и без него...

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«Я не вижу сейчас вероятности ядерного удара. Зачем это Путину, если он малыми пехотными группами все равно продвигается вперед. Не вижу вообще – они и так выполняют, без каких-либо других средств ведения боевых действий, продолжают себе захватывать украинскую землю и двигаться вперед. Я не вижу предусловий, с чего бы им нужно было применять ядерное оружие, повышать уровень эскалации и создавать потом риски применения ядерного оружия в других местах, а, возможно, и на Украине уже против Российской Федерации. Ядерные реактивные материалы, если их начнут использовать, то их начнут использовать против России», – заявил Бутусов.

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