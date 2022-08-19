России не нужно запускать «Северный поток-2» – эксперт

19.08.2022  19:25 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Газ, Дзен, ЕС, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Труба


«Газпрому» не стоит запускать газопровод «Северный поток-2», поскольку даже те в Европе, кто выступает за его запуск, являются врагами России.

Об этом в интервью ютуб-каналу «ПолитВера» заявил эксперт по энергетике Игорь Алабужин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Газпрому» не стоит запускать газопровод «Северный поток-2», поскольку даже те в Европе, кто выступает...

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«Высказывание «Шпигеля» противоречиво. Он призывает Россию запустить «Северный поток-2», чтобы позиции Германии в войне с Россией были более благоприятными. Нужно ли России обеспечивать преимущество тем, кто говорит, что воюет с Россией? Думаю, не стоит этого делать», – сказал Алабужин.

Он считает, что запуск «Северного потока-2» произойдет очень нескоро.

«Рано или поздно «Северный поток-2» будет запущен, но когда, сказать невозможно, потому что очень много воды должно утечь в Рейне, чтобы мы могли бы вернуться к какому-то разговору. Взаимодействовать с европейскими народами России было бы выгодно в эти тяжелые времена, которые наступают для всего мира, но с нынешним политическим классом у нас разговора не получится. Они просто больные на голову в своей русофобии и проамериканизме», – отметил Алабужин.

По мнению эксперта, Россия должна диверсифицировать свои поставки, построив газопроводы в Китай и другие восточные страны.

«Нам эту инфраструктуру все равно надо строить: и нефтяную, и газовую, потому что эпоха дорогих энергоносителей и геополитических конфликтов приведет к тому, что нам необходимо будет маневрировать нашими энергоносителями, то туда, то сюда, то ни туда, ни сюда (где-то оперативно хранить). Это дорого, но без этого мы уже не обойдемся, иначе будем привязаны, то к одним, то к другим», – заключил Алабужин.

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