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У Российской Федерации достаточное количество личного состава, и ей не нужны ни корейские добровольцы, ни ракеты. Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Начала появляться информация относительно возможности отправки корейских добровольцев. Начнем с того, что у Российской Федерации нет нужды в наличии корейских добровольцев непосредственно на линии соприкосновения. У Российской Федерации, к сожалению, есть достаточно ресурсов для пополнения личного состава оккупационных войск. Примечательно, что в последнем своем заявлении российский диктатор еще накануне визита в КНДР заявил, что военная группировка российских оккупантов в Украине и на границах с Украиной насчитывает до 700 тысяч. То есть речь идет об увеличении», – сказал укро-эксперт.

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«Чем нас пугают? Баллистическими ракетами КНДР. Это серьезный фактор. Ракетная программа КНДР достаточно серьезная, это так называемая линейка «Хвасонов», баллистических ракет. Дальность их поражения от 100 до 800 и больше километров. Давайте снова анализировать. У Российской Федерации достаточное количество ракет для комплексов С-300. Это зенитно-ракетные комплексы, модифицированные для нанесения ударов по наземным целям. Семь тысяч ракет. Для того, чтобы сбивать эти ракеты, нужны пусковые установки ЗРК Patriot или Samp-Т. Способность Соединенных Штатов и ВПК Европы производить антиракеты, то есть ракеты, которыми можно сбивать эти С-300 – 1000 в год. То есть, уже дисбаланс не в пользу Украины и стран Запада. Соответственно, у Российской Федерации достаточное количество ракет », – сетует бандеровец.