России не нужны корейские добровольцы и ракеты – укроэксперт

Анатолий Лапин.  
20.06.2024 10:35
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, КНДР, Россия, Украина


У Российской Федерации достаточное количество личного состава, и ей не нужны ни корейские добровольцы, ни ракеты. Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Начала появляться информация относительно возможности отправки корейских добровольцев. Начнем с того, что у Российской Федерации нет нужды в наличии корейских добровольцев непосредственно на линии соприкосновения. У Российской Федерации, к сожалению, есть достаточно ресурсов для пополнения личного состава оккупационных войск.

Примечательно, что в последнем своем заявлении российский диктатор еще накануне визита в КНДР заявил, что военная группировка российских оккупантов в Украине и на границах с Украиной насчитывает до 700 тысяч. То есть речь идет об увеличении», – сказал укро-эксперт.

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У Российской Федерации достаточное количество личного состава, и ей не нужны ни корейские добровольцы,...



«Чем нас пугают? Баллистическими ракетами КНДР. Это серьезный фактор. Ракетная программа КНДР достаточно серьезная, это так называемая линейка «Хвасонов», баллистических ракет. Дальность их поражения от 100 до 800 и больше километров.

Давайте снова анализировать. У Российской Федерации достаточное количество ракет для комплексов С-300. Это зенитно-ракетные комплексы, модифицированные для нанесения ударов по наземным целям. Семь тысяч ракет. Для того, чтобы сбивать эти ракеты, нужны пусковые установки ЗРК Patriot или Samp-Т. Способность Соединенных Штатов и ВПК Европы производить антиракеты, то есть ракеты, которыми можно сбивать эти С-300 – 1000 в год. То есть, уже дисбаланс не в пользу Украины и стран Запада.

Соответственно, у Российской Федерации достаточное количество ракет », – сетует бандеровец.

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