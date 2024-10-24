России не нужны территории. Она переориентировалась на длительную войну – Портников

Анатолий Лапин.  
24.10.2024 13:39
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российская Федерация готова к длительной и изнурительной войне на истощение как Украины, так и Запада, поэтому она не будет соглашаться на переговоры.

Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил украинский журналист и антироссийский пропагандист Виталий Портников, не скрывающий своей гомосексуальной ориентации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская Федерация готова к длительной и изнурительной войне на истощение как Украины, так и...

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«Владимир Путин не собирался проводить никакие переговоры с Украиной. У Путина вообще не было идеи, что он должен проводить какие-то переговоры с Украиной, и никакая Харьковская операция и никакое освобождение украинской армией Херсона не изменяли даже на йоту настроения российского политического руководства. Они переориентировались достаточно быстро…

Они переориентировались в войну на истощение примерно в мае 2022 года. При этом в этой войне их абсолютно не интересуют территории. Они действительно продвигаются по Донетчине, хотели бы продвигаться в других регионах, они держат позиции в Харьковской области, но их главная идея – истощить украинское общество и Запад», – заявил Портников.

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