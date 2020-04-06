«России не нужны толпы одичавших бандеровцев» – сенатор

06.04.2020, Москва, Максим Карпенко

России не нужна Украина как независимое государство в границах УССР. Эта страна никогда не будет дружественной РФ, поэтому пора перестать взывать к братским чувствам украинцев.

Об этом в своем блоге пишет Евгений Тарло, с 2007 по 2015 год являвшегося представителем в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам политика, Украина, набравшая 80 миллиардов долларов кредита, уже никогда не будет независимой и продолжит танцевать под дудку Запада.

«Если мы продолжим бороться за всю Украину, что мы делали безуспешно с 1991 года, уступая бесконечным просьбам «пророссийских» президентов и политиков, мы не только ничего не добьёмся, как не добились раньше, но ещё и взвалим на себя бремя выплаты долгов Западу. Единая Украина нужна только Западу как дойная корова для получения процентов и антироссийских действий.

России Украина как государство не нужна. Украина никогда не будет дружественным России государством. России нужны друзья на Украине – любой национальности. Поэтому адресатом нашей пропаганды и нашей политики должны быть не элиты, националисты и госчиновники, а простые люди, дружественно настроенные к России и региональные лидеры.

Украина была соткана Лениным и Сталиным из совершенно разных регионов, народов и наций. Пора покончить с этим наследием ошибочной ленинско-сталинской национальной политики. Мы не должны содействовать становлению украинского государства в границах УССР. Пусть украинцы сами разбираются, как им жить. В любом случае, не за наш счёт. Нам украинские долги не нужны, как и толпы одичавших бандеровцев», – заявил Тарло.