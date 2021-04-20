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20.04.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, миграция, Политика, Россия, Экономика
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России не обойтись без мигрантов – Затулин


Граждане Российской Федерации не хотят трудоустраиваться на ряд работ, которые сегодня занимают приезжие.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил руководитель Института стран СНГ, депутат Госдумы Константин Затулин.

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Он критически относится к порой бытующим среди обывателей настроениях – дескать, России не нужны мигранты, увеличьте зарплаты, и русские займут места, где сейчас работают мигранты.

«Мнение, что мы обойдемся без мигрантов и надо только увеличить зарплаты, очень сомнительно. Наши граждане на целый ряд работ просто не хотят идти. И дело здесь не только в деньгах – некоторые профессии просто социально непривлекательны.

Из недавних примеров: поднялась волна демагогии вокруг запроса Минсельхоза разрешить въезд мигрантам на время сезонных работ. У нас гниет урожай! А мы в это время рассуждаем: «Да русский народ всю жизнь сам в поле пахал, ввоз мигрантов нас оскорбляет…». Кто это пишет – собирается сам в поле пахать? К сожалению, очевидно, что Россия сегодня трудонедостаточна», – резюмировал Затулин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», из-за оттока мигрантов Москва столкнулась с колоссальной проблемой.

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