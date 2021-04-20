России не обойтись без мигрантов – Затулин

20.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Граждане Российской Федерации не хотят трудоустраиваться на ряд работ, которые сегодня занимают приезжие.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил руководитель Института стран СНГ, депутат Госдумы Константин Затулин.

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Он критически относится к порой бытующим среди обывателей настроениях – дескать, России не нужны мигранты, увеличьте зарплаты, и русские займут места, где сейчас работают мигранты.

«Мнение, что мы обойдемся без мигрантов и надо только увеличить зарплаты, очень сомнительно. Наши граждане на целый ряд работ просто не хотят идти. И дело здесь не только в деньгах – некоторые профессии просто социально непривлекательны.

Из недавних примеров: поднялась волна демагогии вокруг запроса Минсельхоза разрешить въезд мигрантам на время сезонных работ. У нас гниет урожай! А мы в это время рассуждаем: «Да русский народ всю жизнь сам в поле пахал, ввоз мигрантов нас оскорбляет…». Кто это пишет – собирается сам в поле пахать? К сожалению, очевидно, что Россия сегодня трудонедостаточна», – резюмировал Затулин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», из-за оттока мигрантов Москва столкнулась с колоссальной проблемой.