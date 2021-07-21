21.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, США, Украина
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России не потребуются современные вооружения, чтобы справиться с Украиной – Погребинский

Новости УкраиныЧтобы справиться с украинской армией, России нет необходимости задействовать такие современные средства, как «С-500»...

Чтобы справиться с украинской армией, России нет необходимости задействовать такие современные средства, как «С-500» или «Циркон».

Об этом в эфире YouTube-канала «Sputnik» заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С-500» выполнила боевые стрельбы по скоростной баллистической мишени. Очевидно, что это сигнал не только Украине, но и партнёрам по НАТО. Это их взбодрит?» – спросила телеведущая.

«С-500» – это не про Украину вообще. Ни «Цирконы», ни «С-500», ничего не надо. Есть локальные ракетные средства, которые легко преодолевают якобы существующую противоракетную оборону Украины, которой реально нет. И для этого средства просто не нужны», – сказал он.

По мнению эксперта, данные стрельбы «С-500» являются сигналом исключительно для НАТО.



«Информация об этом, раз уж она не секретна и публично объявлена, сигнализирует США и англичанам, которые себя ведут как придурки.

Сигнализирует, что тут есть очень серьёзные новые вооружения, и вы имейте в виду, что будете иметь дело с серьёзным оружием, против которого у вас нет защиты. Так что – это сигнал Минобороны США и кабинету её величества», – резюмировал эксперт.

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