России не светит никакая безопасность в Чёрном море без Одессы – политолог

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Переговоры по безопасности в Черном море неминуемо затронут минимизацию присутствия НАТО и восстановление российского контроля над линией от Абхазии до Одессы.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал политолог Александр Ирхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Причерноморском регионе сейчас сталкиваются, как минимум, интересы пяти глобальных и региональных держав – США, России, Великобритании, Турции и даже отчасти Ирана. С нашей стороны – это переиздание проекта «Новороссия», имеющего для нас исторические и геополитические корни. Первое условие безопасности – это минимизация присутствия НАТО в Черноморском регионе, в Чёрном море. Мы понимаем, что Турция, Румыния, Болгария – уже члены НАТО. Но потенциально уже около 20 лет идею вступления Украины и Грузии в НАТО никто не снимал», – подчеркнул он.

В США и Великобритании разработаны доктрины, предполагающие интеграцию в НАТО Украины и Грузии. Дальше по планам – Азербайджан и Армения. Государства, хоть и не имеющее выхода к Чёрному морю, но создающие коридор в Центральную Азию, чтобы проникнуть в глубь Евразии.