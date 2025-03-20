России не светит никакая безопасность в Чёрном море без Одессы – политолог

Катя Добрина.  
20.03.2025 20:58
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 195
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Одесса, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Переговоры по безопасности в Черном море неминуемо затронут минимизацию присутствия НАТО и восстановление российского контроля над линией от Абхазии до Одессы.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал политолог Александр Ирхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Переговоры по безопасности в Черном море неминуемо затронут минимизацию присутствия НАТО и восстановление российского...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«В Причерноморском регионе сейчас сталкиваются, как минимум, интересы пяти глобальных и региональных держав – США, России, Великобритании, Турции и даже отчасти Ирана. С нашей стороны – это переиздание проекта «Новороссия», имеющего для нас исторические и геополитические корни.

Первое условие безопасности – это минимизация присутствия НАТО в Черноморском регионе, в Чёрном море. Мы понимаем, что Турция, Румыния, Болгария – уже члены НАТО. Но потенциально уже около 20 лет идею вступления Украины и Грузии в НАТО никто не снимал», – подчеркнул он.

В США и Великобритании разработаны доктрины, предполагающие интеграцию в НАТО Украины и Грузии. Дальше по планам –  Азербайджан и Армения. Государства, хоть и не имеющее выхода к Чёрному морю, но создающие коридор в Центральную Азию, чтобы проникнуть в глубь Евразии.

«Второе условие – сохранение контроля за Крымским полуостровом и влияния на Черноморские проливы. Конвенция Монтрё де-факто позволяет России и Турции вместе формировать такой теневой союз и закрыть для всех Черноморские проливы. Это работает, в том числе, на безопасность Причерноморского региона, что сильно не устраивает Дональда Трампа, Великобританию и европейцев. Даже такие отдаленные державы, как Япония, которая является подписантом конвенции Монтрё.

И третье – в условиях СВО и подвижности границ, это возвращение линии Новороссии вплоть до Одессы. Это контроль за береговой линией Северного Причерноморья от Абхазии до Одессы, который должен быть в конце концов в руках России.

Потому что это прямая линия для проведения военных операций по Крыму, по Северному Кавказу, по Южному Кавказу. То есть это линия, которую Запад может использовать для вытеснения России из региона», – заключил Ирхин.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить