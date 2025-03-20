России не светит никакая безопасность в Чёрном море без Одессы – политолог
Переговоры по безопасности в Черном море неминуемо затронут минимизацию присутствия НАТО и восстановление российского контроля над линией от Абхазии до Одессы.
Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал политолог Александр Ирхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В Причерноморском регионе сейчас сталкиваются, как минимум, интересы пяти глобальных и региональных держав – США, России, Великобритании, Турции и даже отчасти Ирана. С нашей стороны – это переиздание проекта «Новороссия», имеющего для нас исторические и геополитические корни.
Первое условие безопасности – это минимизация присутствия НАТО в Черноморском регионе, в Чёрном море. Мы понимаем, что Турция, Румыния, Болгария – уже члены НАТО. Но потенциально уже около 20 лет идею вступления Украины и Грузии в НАТО никто не снимал», – подчеркнул он.
В США и Великобритании разработаны доктрины, предполагающие интеграцию в НАТО Украины и Грузии. Дальше по планам – Азербайджан и Армения. Государства, хоть и не имеющее выхода к Чёрному морю, но создающие коридор в Центральную Азию, чтобы проникнуть в глубь Евразии.
«Второе условие – сохранение контроля за Крымским полуостровом и влияния на Черноморские проливы. Конвенция Монтрё де-факто позволяет России и Турции вместе формировать такой теневой союз и закрыть для всех Черноморские проливы. Это работает, в том числе, на безопасность Причерноморского региона, что сильно не устраивает Дональда Трампа, Великобританию и европейцев. Даже такие отдаленные державы, как Япония, которая является подписантом конвенции Монтрё.
И третье – в условиях СВО и подвижности границ, это возвращение линии Новороссии вплоть до Одессы. Это контроль за береговой линией Северного Причерноморья от Абхазии до Одессы, который должен быть в конце концов в руках России.
Потому что это прямая линия для проведения военных операций по Крыму, по Северному Кавказу, по Южному Кавказу. То есть это линия, которую Запад может использовать для вытеснения России из региона», – заключил Ирхин.
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