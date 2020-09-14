14.09.2020, Киев, Игорь Петров
 
Белоруссия, Запад, Конфликт, Кризис, майдан, Общество, Политика, Россия, Украина
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России нельзя отстраняться от Белоруссии – украинский эксперт


Россия не должна оставлять Белоруссию один на один с западными «партнерами», иначе это закончится плохо для обеих стран.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Семченко, комментируя встречу глав двух государств.

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«Пока рано говорить о каких-то результатах переговоров, информации о них практически нет. Те небольшие сюжеты, которые были опубликованы на разных каналах – они не о чем.

Белоруссии обещали 1,5 миллиарда долларов. В свое время Янковичу дали три. Тогда, в 2014 году, Украина оказалась один на один со своими западными «партнерами», а Россия делала вид, что ничего не происходит.

Если и на этот раз Россия будет делать вид, что ничего не происходит, то опять все закончится плохо. Причем не только для Белоруссии, но и, в конечном итоге, и для России», – предупредил Александр Семченко.

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