России необходимо создавать полосу безопасности от Одессы до Чернигова

Анатолий Лапин.  
17.10.2023 12:17
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


России нужно создавать полосу безопасности по всему периметру границ.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

России нужно создавать полосу безопасности по всему периметру границ. Об этом в эфире телеканала...

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По мнению Дандыкина, помимо создания мощных линий обороны, необходимо также заходить вглубь территории Украины в приграничных областях.

«То, что говорят, надо Николаев, Одессу, Харьков – надо полосу безопасности обязательно создавать. Белгородчина, Брянщина, Курская область. Здесь, конечно, надо строить укрепрайоны, бетонированные, как показывали, на Брянщине делают.

Но надо активно уходить туда, на ту территорию, вспоминать, как рейдировали наши легендарные партизанские командиры: Сабуров, Ковпак, Федоров. Это касательно, прежде всего сил специальных операций. Делать все, чтобы даже попыток не было у них не только обстреливать, а они обстреливают из танков, артиллерии и так далее, подтягивают», – сказал эксперт.

«Вот эта полоса, которая есть. Там же еще и пограничники есть. В советское время в Афганистане пограничные войска контролировали полосу безопасности и не давали моджахедам или душманам заходить в тыл нашей 40-й армии. Полосу в несколько десятков километров, это необходимо делать.

Активные действия именно на этой территории – Черниговская, Сумская область, дальше – Харьковская область, где идут боевые действия», – заявил Дандыкин.

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