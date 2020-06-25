России нет нужды нападать на Украину, с ней прекрасно справятся ДНР и ЛНР

25.06.2020, Киев, Игорь Петров

Заявление экс-командующего силами США в Европе Бена Ходжеса о том, что Россия может осенью захватить территории Украины – это отголосок слухов, которые уже давно ходят в Офисе президента Украины.

Об этом в эфире телеканала «ПОЛИТЕКА» заявил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Три месяца назад одни из замов руководителя Офиса президента по большому секрету сказал, что «дальше – труба, потому что Россия нападет, им нужна вода, они будут забирать весь юг Украины. Тс!! Никто ничего не делает, сидим все тихо, не баламутьте ситуацию в стране – скоро Россия нападет».

Это мне три месяца назад рассказывали, то есть слухи циркулируют давно. И вот они таким образом отображаются. В теории такой риск есть. Но для чего это России сейчас, когда коронавирус создает условия для отмены части санкций? Когда восстановился диалог Россия-Франция, когда США «сворачиваются» в свою раковину, есть условия для новой игры? Зачем нападать? Чтобы навлекать на себя очередную волну санкций?

Если Россия захочет нас дестабилизировать в военном ключе, то ей не надо ввязываться напрямую в эту ситуацию. Достаточно накачать вооружениями и средствами ДНР и ЛНР – и штурмовать Мариуполь.

Сам факт штурма любого города вызовет политический кризис в Украине. И при этом – это не будет означать новый виток санкций. В 1920-х годах харьковская Украинская Советская Социалистическая республика шла на Киев, а не РСФСР», – рассуждает Руслан Бортник.