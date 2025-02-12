России нет смысла идти на перемирие, они и так могут взять всё, что захотят – ВСУшник
Успешно наступающей России нет смысла заключать перемирие, если только Киев не выполнит все поставленные требования.
Об этом в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист, а ныне ВСУшник Кирилл Сазонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы не верили ни в 20 января (инаугурация Трампа – ред.), ни в то, что вот сейчас что-то будет быстро. Невозможно быстро. Россия будет ставить очень жесткие условия. Потому что они по чуть-чуть давят, по чуть-чуть наступают под Покровском.
И пока они наступают, какой смысл идти на перемирие? У них логика такая: мы заберем все, что хотим, или вы отдайте это сами, тогда будет перемирие», – сказал Сазонов.
«По Курску опять-таки они хотят проблему закрыть своими силами. Не торговаться с нами, не уступать и ни в коем случае не оставлять это за нами, потому что иначе как ты это продашь своим потом как победу великого полководца Путина. Поэтому они попытаются нас выдавить, на это тоже требуется время.
То есть я не вижу причин, которые могут побудить Кремль завтра остановиться. У них в Конституцию внесены 4 наших области. И шансов [быстро] их захватить я не вижу», – добавил ВСУшник.
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