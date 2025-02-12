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Успешно наступающей России нет смысла заключать перемирие, если только Киев не выполнит все поставленные требования.

Об этом в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист, а ныне ВСУшник Кирилл Сазонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не верили ни в 20 января (инаугурация Трампа – ред.), ни в то, что вот сейчас что-то будет быстро. Невозможно быстро. Россия будет ставить очень жесткие условия. Потому что они по чуть-чуть давят, по чуть-чуть наступают под Покровском. И пока они наступают, какой смысл идти на перемирие? У них логика такая: мы заберем все, что хотим, или вы отдайте это сами, тогда будет перемирие», – сказал Сазонов.