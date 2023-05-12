«России незачем использовать против нас все свои самолёты» – Карасёв

Вадим Москаленко .  
12.05.2023 21:50
  (Мск) , Киев
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Авиация, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


У России остаётся достаточно авиации для того, чтобы бомбардировками полностью уничтожить крупные украинские города.

Об этом на канале «Да, это так» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У России остаётся достаточно авиации для того, чтобы бомбардировками полностью уничтожить крупные украинские города....

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«Все спрашивают: «В России тысяча самолётов, почему они не используются по полной?» А зачем их использовать по полной? Есть штурмовая авиация. Бомбить города, делать ковровые бомбардировки, как американцы во время Второй мировой войны, они не хотят.

И поэтому они берегут самолёты – ну а вдруг. Война может быть напрямую между НАТО и Россией. Они этого не делают, потому что берегут силы на другие операции», – сказал Карасёв.

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