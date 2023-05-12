«России незачем использовать против нас все свои самолёты» – Карасёв

У России остаётся достаточно авиации для того, чтобы бомбардировками полностью уничтожить крупные украинские города.

Об этом на канале «Да, это так» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Все спрашивают: «В России тысяча самолётов, почему они не используются по полной?» А зачем их использовать по полной? Есть штурмовая авиация. Бомбить города, делать ковровые бомбардировки, как американцы во время Второй мировой войны, они не хотят.

И поэтому они берегут самолёты – ну а вдруг. Война может быть напрямую между НАТО и Россией. Они этого не делают, потому что берегут силы на другие операции», – сказал Карасёв.