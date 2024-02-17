«России незачем показывать свою слабость под нажимом истеричного Кишинёва»

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В Тирасполе прошла коллегия МИД ПМР по итогам 2023 года, на которой много говорилось о взаимодействии Приднестровья и России по всем вопросам двусторонней повестки.

Есть серьезные результаты взаимодействия в социально-гуманитарной сфере. Практически ликвидирована многотысячная очередь для записи жителей Приднестровья на прием по обмену российских загранпаспортов, несмотря на то, что штат посольства РФ минувшим летом был значительно сокращен по требованию Кишинева. Приняты решения о выдаче выпускникам Приднестровского госуниверситета дипломов на российских государственных бланках, о подключении лечебных учреждений Приднестровья к российской государственной системе телемедицины. Обсуждается развитие сотрудничества в сфере пенсионного обеспечения российских граждан, которые живут в Приднестровье, другие проекты.

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В работе коллегии принял участие посол РФ в Республике Молдова Олег Васнецов. Он подтвердил, что Россия как гарант и посредник продолжит усилия по возобновлению политического процесса по приднестровскому урегулированию и в случае необходимости защитит население республики.

Политолог Андрей Сафонов прокомментировал «ПолитНавигатору» текущий уровень отношений Тирасполя и Москвы, возможности дальнейшего взаимодействия.

ПолитНавигатор: Взаимодействие с Россией Приднестровье называет стратегическим, есть достижения, проекты по развитию сотрудничества. Получится ли расширять связи, особенно экономические, на фоне жесткой риторики Молдовы в адрес России, намерения Кишинева покинуть СНГ? Чем может помочь Россия Приднестровью, которое подверглось новым блокадным мерам Кишинева?

Андрей Сафонов: Коль скоро Кишинев в лице своих властей рвет с СНГ и с Россией, вопрос только в одном: как именно осуществится стремительное сближение Тирасполя и Москвы. Главное, России пора перестать обращать внимание на капризы лидеров кишиневского режима. Россия и ПМР – союзники. Да и Гагаузия де-факто союзник России. Кстати, хороший признак – это участие российского посла в заседании коллегии приднестровского МИДа. Ясно, что после сего мероприятия нужно ждать криков и протестов со стороны обитателей молдовского Олимпа, но виноваты-то в этом будут сами ежедневно хамящие Москве сателлиты Вашингтона и Бухареста. Их сильно волнует смерть Навального? Это как-то влияет на ситуацию вокруг Молдовы и Приднестровья? Скорее всего, им дали установку с Запада, а они ее реализуют. Это несамостоятельные игроки. Да и не игроки, а механические исполнители. Итак, пути сотрудничества. А) усиление военного сотрудничества РФ-ПМР (совместные маневры, учения, подготовка офицеров для приднестровских силовых структур в российских военно-учебных заведениях и т.д.). Б) Укрепление российского военного присутствия в ПМР. В) Прямые финансовые вливания из России. Сейчас для этого не нужно ведь везти наличку вагонами. Г) Официальные гарантии военной безопасности для ПМР со стороны России. Д) Совместные дипломатические инициативы РФ-ПМР как шаги независимых стран. Короче, нужно со стороны РФ четко дать понять властям РМ: с теми, кто дружит с нами, будем дружить и мы. А на истерику наших противников мы внимания обращать не будем!

ПолитНавигатор: Россия озабочена попытками силового решения конфликта с Приднестровьем, считает их контрпродуктивными и готова отреагировать соответствующим образом. Об этом завил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, которого процитировал в Тирасполе посол Васнецов. Насколько опасна ситуация вокруг Приднестровья сегодня?

Андрей Сафонов: Нужно держать всегда порох сухим. Как если бы завтра – в бой. При этом понимать: начинать вторжение в ПМР для националистов РМ – означает похоронить идею проевропейского референдума и президентских выборов. Но это по логике. А для подконтрольных сателлитов Запада и Румынии главное – не логика, а получение приказа «кураторов». Нужно ли им распространение конфликта в бывшем Союзе на новые территории? Так или иначе, но еще в прошлом году министерство обороны России сделало краеугольное заявление: напади кто на ПМР, Россия будет защищать приднестровскую территорию как свою собственную. Это – главное!

ПолитНавигатор: Вопрос о мартовских выборах президента России. Кишинев выступил против открытия избирательных участков в Приднестровье, где живет около 200 тысяч граждан РФ. Россия окончательного решения по этому вопросу еще не озвучила.

Каков прогноз: может ли случиться, что участки все же откроют, или Россия сделает выбор в пользу безопасности и откажется от этого шага? Если участки в ПМР решат не открывать, как воспримут это приднестровцы, которые относятся к российским выборам с особым воодушевлением?

Андрей Сафонов: Важно, решит ли Россия открыть участки. Технически ПМР может сделать все, что нужно для обеспечения процесса выборов. Но, как говорится, быть святее Папы Римского мы не можем. Слово за Россией, а ей незачем показывать свою слабость под нажимом истеричных кишиневских националистов.