У России есть множество союзников во многих западных странах, поэтому ей необходимо вернуться к интернациональной повестке.

Об этом на просветительском марафоне «Знание. Первые» заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Перед Великой Отечественной войной, перед Второй мировой войной, у нас с Германией были очень хорошие отношения. И это всё носило идеологический характер, ведь Компартия Германии была одной из самых мощных политических сил в Германии после Первой мировой войны и в Веймарской республике, у них были очень устойчивые связи с Советским Союзом. Вот, они были первыми жертвами нацизма.

И потом на протяжении многих лет, на протяжении Великой Отечественной войны у нас была устойчивая опора на вот эти силы. Известная группа «Красная капелла», ее представители, работали во всех органах нацистской Германии, даже в гестапо. Это люди, которые беззаветно служили своей идеологической родине – Советскому Союзу.

А когда война началась, настолько было всё остро, и всё было на грани выживания страны и наций, которые составляли тогда Советский Союз, что тогда, конечно, появились и другие жёсткие лозунги, в том числе на плакатах «Убей немца». Потому что так стало всё жёстко, что это потребовало и вот такой жёсткости в пропаганде», – напомнил Путин.