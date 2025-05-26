России нужен Харьков как столица УССР 2.0 с Одессой и Николаевом – Чаплыга

Россия не будет присоединять к себе новые регионы Украины, а попытается создать здесь новое государство, чтобы включить потом это образование в состав Союзного государства.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил эмигрировавший с Украины политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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