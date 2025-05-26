России нужен Харьков как столица УССР 2.0 с Одессой и Николаевом – Чаплыга

Анатолий Лапин.  
26.05.2025 10:20
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина, Харьков


Россия не будет присоединять к себе новые регионы Украины, а попытается создать здесь новое государство, чтобы включить потом это образование в состав Союзного государства.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил эмигрировавший с Украины политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не будет присоединять к себе новые регионы Украины, а попытается создать здесь новое...

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«Идея состоит в том, чтобы превратить Украину в обрубок, то есть без выхода к Черному морю. И здесь есть два варианта, либо мирно через какое-то Порто-Франко, то есть под общим контролем и в рамках демилитаризованной зоны, либо через силовой вариант, то есть через Запорожскую, Николаевскую, Одесскую и так далее области. Неважно. Для того, чтобы реализовать оба эти варианта и гарантировать отсутствие британской базы в Очакове, которая обеспечивала бы контроль Северного Причерноморья, где русские отрубили у нас непотопляемый авианосец Крым, после чего эта база и начала строиться, им необходимо в концепции, и они уже первую часть реализовали, присоединить украденные регионы Украины к себе в Конституцию…

И следующая оставшаяся часть делится по Ровенской области, где решается проблема Сталина, грубо говоря, отстегивается западная часть, а эта часть нарекается УССР 2.0, не присоединяется к России, и в рамках в УССР 2.0 вступает Союзное государство РБ и РФ, и таким образом воссоздается СССР 2.0… Для того, чтобы это реализовать, им необходим Харьков, как некая новая сакральная столица новой УССР 2.0», – заявил Чаплыга.

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