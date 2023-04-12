России нужен свой Интернациональный легион, но нет политического решения – эксперт

Анатолий Лапин .  
12.04.2023 18:41
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Скандал, Спецоперация, Украина


Россия могла бы сформировать свой иностранный легион, но этому мешают бюрократические процедуры.

Об этом в эфире видеоблога партии СРЗП заявил глава Координационного совета «Русского Союза» политолог Алексей Кочетков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия могла бы сформировать свой иностранный легион, но этому мешают бюрократические процедуры. Об этом...

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По словам Кочеткова, в добровольческие подразделения, воюющие на стороне России, не пускают людей без российского паспорта. При этом, количество желающих стать таким добровольцами велико.

«Никаких препятствий – ни идеологических, никаких нет. Единственно – чисто организационные препоны. Для этого должно быть политическое решение, мне кажется, только и всего. В прошлом году накануне перехода Народной милиции ДНР в состав Вооруженных Сил России вообще остановили приток любых добровольцев. Если до этого добровольцы Русского союза просто приезжали в Донецк и через военкомат становились военнослужащими Народной милиции, то до марта эта практика была остановлена и невозможно было даже контракт подписать.

То есть, даже своих добровольцев не пускали. У нас были случаи, у меня анкеты лежат – люди так и не смогли попасть в наши Вооруженные Силы, потому что, являясь русскими людьми, но не имея российского паспорта, доброволец из Молдавии, гражданин Молдавской Республики и гражданин Азербайджана по фамилии Иванов, с “классической азербайджанской” фамилией, оба не смогли стать военнослужащими, потому что у них не было российского паспорта.

И как мы ни бились, как ни пытались договориться, через Москву решить вопрос, так до сих пор и не решили… У нас лежат материалы где-то на несколько сот человек из Восточной Европы. Это Венгрия, Словакия, Польша, как ни странно, и балканские страны. Это все – славяне, которые готовы приехать. Есть обращения от немцев, от граждан США, от французов. При желании могла бы быть вся Европа, но и весь мир», – заключил Кочетков.

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