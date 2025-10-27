России нужен жёсткий ценз на оружие для «новых граждан» – Кабанов

Вадим Москаленко.  
27.10.2025 23:27
  (Мск) , Киев
Просмотров: 187
 
Дзен, Криминал, Миграция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Терроризм


Новые граждане России массово приобретают оружие, из-за чего его количество растёт и среди мигрантов.

Об этом в интервью блогеру Павлу Иванову заявил правозащитник Кирилл Кабанов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нужно ввести ценз на покупку оружия новыми гражданами, чтобы человек пробыл гражданином 10 лет, и только после этого смог приобрести оружие.

Вопрос в том, что основная масса приобретающих сегодня оружие – это как раз новые граждане, официально приобретающих оружие. То есть они поддерживают рынок», – сказал Кабанов.

«А ещё есть оборот незаконного оружия в Даркнете. Сейчас МВД заявило о том, что есть резкий рост в привлечении огнестрельного оружия, нелегального оружия среди мигрантов.

То есть, они уже не согласны ходить с ножами. Им уже нужно оружие», – добавил он.

