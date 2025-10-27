России нужен жёсткий ценз на оружие для «новых граждан» – Кабанов

Новые граждане России массово приобретают оружие, из-за чего его количество растёт и среди мигрантов.

Об этом в интервью блогеру Павлу Иванову заявил правозащитник Кирилл Кабанов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Нужно ввести ценз на покупку оружия новыми гражданами, чтобы человек пробыл гражданином 10 лет, и только после этого смог приобрести оружие.

Вопрос в том, что основная масса приобретающих сегодня оружие – это как раз новые граждане, официально приобретающих оружие. То есть они поддерживают рынок», – сказал Кабанов.