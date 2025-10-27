России нужен жёсткий ценз на оружие для «новых граждан» – Кабанов
Новые граждане России массово приобретают оружие, из-за чего его количество растёт и среди мигрантов.
Об этом в интервью блогеру Павлу Иванову заявил правозащитник Кирилл Кабанов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Нужно ввести ценз на покупку оружия новыми гражданами, чтобы человек пробыл гражданином 10 лет, и только после этого смог приобрести оружие.
Вопрос в том, что основная масса приобретающих сегодня оружие – это как раз новые граждане, официально приобретающих оружие. То есть они поддерживают рынок», – сказал Кабанов.
«А ещё есть оборот незаконного оружия в Даркнете. Сейчас МВД заявило о том, что есть резкий рост в привлечении огнестрельного оружия, нелегального оружия среди мигрантов.
То есть, они уже не согласны ходить с ножами. Им уже нужно оружие», – добавил он.
