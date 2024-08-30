России нужна армия резерва в несколько миллионов штыков, – Сивков

Анатолий Лапин.  
30.08.2024 13:56
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Россия


Для того, чтобы уверенно противостоять угрозам внешнего вторжения, России нужно создавать резервную армию, которую могут составить срочники. Для этого их нужно обучить и вооружить, но при этом не отправлять на передовую, а оставить в резерве.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для того, чтобы уверенно противостоять угрозам внешнего вторжения, России нужно создавать резервную армию, которую...

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«Безусловно, надо переходить на двухлетний срок службы срочников, надо радикально увеличивать процент срочников в составе Вооруженных сил. Не на фронте, я не к этому призываю, а в войсках, которые несут повседневную боевую службу.

Причина простая – нам нужно иметь достаточно мощный, военный обученный резерв первой линии. Для того, чтобы мы могли при необходимости увеличить боевой численный состав Российской Федерации как минимум до нескольких миллионов человек в случае глобального столкновения с каким-нибудь из внешних противников. Это данность. И наш военный обученный резерв первой линии должен состоять нескольких миллионов человек», – заявил Сивков.

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