России нужна армия резерва в несколько миллионов штыков, – Сивков
Для того, чтобы уверенно противостоять угрозам внешнего вторжения, России нужно создавать резервную армию, которую могут составить срочники. Для этого их нужно обучить и вооружить, но при этом не отправлять на передовую, а оставить в резерве.
Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Безусловно, надо переходить на двухлетний срок службы срочников, надо радикально увеличивать процент срочников в составе Вооруженных сил. Не на фронте, я не к этому призываю, а в войсках, которые несут повседневную боевую службу.
Причина простая – нам нужно иметь достаточно мощный, военный обученный резерв первой линии. Для того, чтобы мы могли при необходимости увеличить боевой численный состав Российской Федерации как минимум до нескольких миллионов человек в случае глобального столкновения с каким-нибудь из внешних противников. Это данность. И наш военный обученный резерв первой линии должен состоять нескольких миллионов человек», – заявил Сивков.
Спасибо!
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