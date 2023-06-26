России нужна качественная пропаганда и яркие образы СВО, а не «бабка с красным флагом», – журналист
Российская пропаганда в условиях СВО работает топорно и проигрывает не только западной, но и украинской.
Об этом на «Вече Победы» заявил российский журналист Святослав Павлов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Павлова, России нужны яркие символы этой спецоперации, которые будут привлекательны для молодежи, а не только играть на советской ностальгии старшего поколения.
«Полтора года наша российская пропаганда рассчитана на пенсионеров. Я уже всех достал образом этой «красной» бабки, отвратительной.
Это рефлекс российской пропаганды – они взяли привлекательный образ на основании советского ресантимента. То есть, люди увидели эту бабушку с красным флагом и загорелись. Только кому это адресовано? Это адресовано пенсионерам, пенсионерам это понравится, им это будет заходить. А всем остальным – нет…
Пропаганда той стороны адресована для половозрелых, молодых мужчин. Потому что мужчины – это топливо войны, мужчины едут на фронт и едут убивать. Едут не пенсионеры.
Второе – мужчины спонсируют войну, потому что у пенсионеров ни в России, ни на Украине никаких денег нет.
Поэтому украинская пропаганда действует очень грамотно и рационально…
Бабка с красным флагом работать не будет, она будет работать на пенсионеров. А пенсионеры на войну не поедут и денег спонсировать войну у них нет.
Поэтому наша пропаганда абсолютно полностью тотально проигрывает не просто западной пропаганде, а буквально украинской пропаганде», – заявил Павлов.
Спасибо!
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