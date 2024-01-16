России нужна только капитуляция Украины – киевский политолог

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В текущих условиях, когда Россия находится на военном подъеме, ей не нужна заморозка конфликта на Украине.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил эмигрировавший с Украины политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Чаплыги, Россию устроит полная капитуляция Украины и переговоры при участии гарантов.

«Скажите, пожалуйста, а в чем интерес России, которая идет на взлёт по параметрам ВПК, да и в принципе, по другим, а мы падаем вниз? Давайте посмотрим, как у них проходит мобилизация, и как у нас. Давайте посмотрим на усталость и все остальное, то есть, просто сравним параметры. Сравнив эти параметры, мы поймем, что у русских я не понимаю ни одной мотивации, в чем смысл заморозки», – сказал эксперт.

«Заморозка русским просто физически невыгодна. Что может быть выгодно русским? Русским выгодна, грубо говоря, капитуляция, переговоры о прекращении войны. То есть, грубо говоря, некий договор между Украиной и Россией с участием гарантов – Китая, Британии, США и так далее», – заявил Чаплыга.