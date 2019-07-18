«России нужна вся Украина и Грузия» – русофобы подняли панику в прямом эфире

18.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Россия не остановится на Донбассе и Крыме и продолжит попытки полностью взять Украину под свой контроль.

Об этом в эфире «24 канала» заявил живущий на Украине белорусский политолог Игар Тышкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они одновременно создают и сепаратистские регионы, которые являются естественным раздражителем, и они одновременно влияют на мозги населения. Им не нужна часть Грузии или Украины, им нужна вся Грузия и вся Украина», – считает Тышкевич.

При этом он выразил уверенность, что Россия не будет использовать военную силу для продвижения вглубь Юго-Востока Украины.

«России не нужен контроль за отдельно взятым Донбассом. Активизация боевых действий может быть, но она не будет для захвата большого количества территорий. Она будет нужна для того, чтобы убивать украинцев, потому что чем больше гибнет украинцев, тем больше возмущение внутри страны. С одной стороны появляется мобилизация патриотически настроенной части населения, а с другой стороны всегда можно говорить: «Ну вот видите, с Россией когда мирились, трупов же не было», – отметил пропагандист.

Аналогичную точку зрения высказал также основатель украинского волонтерского фонда «Возвращайся живым» Виталий Дейнега. По его мнению, Россия использует Донбасс для получения контроля над всей Украиной.

«Крым – это был проект России. Проект был завершен, он ей был нужен целиком. Она его взяла в свой состав со всеми последствиями. Донбасс объективно России не нужен. Россия очень медлила с выдачей своих паспортов, она не решается даже признать эти республики, и поэтому можно смело утверждать, что Донбасс России как таковой не нужен. России нужна Украина, и Донбасс может быть тем рычагом, ножом в спине, который Россия может дергать.

Безусловно, при определенных условиях Россия готова пойти на Донбассе широким фронтом и попробовать взять Мариуполь, Харьков, выйти на море. В этом плане они могут двигаться, но Донбасс – это не цель, это инструмент», – резюмировал Дейнега.