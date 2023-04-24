России нужно еще 300 тысяч человек в зону СВО – Стрелков

Ресурсы осенней мобилизации уже исчерпываются, и России нужно ещё 200-300 тысяч солдат только для паритета с украинской армией и отражения контрнаступления ВСУ.

Об этом в своём видеоблоге заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже для того, чтобы просто удержать фронт в ближайшее время, нам нужно мобилизовать 200-200 тысяч солдат, просто для того, чтобы сравняться с противником. Осенью прошлого года, когда враг понёс действительно серьёзные потери в ходе боёв, тем не менее, они имели значительное численное преимущество. А когда было мобилизовано официально дополнительно 300 тысяч человек, мы почти сравнялись с ними численно, сумев пополнить наши фронтовые части и соединения, и создать резервы, в первую очередь, подразделения мобилизационного резерва, из которых идёт пополнение фронтовых линейных частей. Прошло полгода, за которые наши войска понесли серьёзные потери. Это не только убитые и раненые, это больные, это люди, которые были неправильно призваны, которых пришлось уволить, многодетные отцы, престарелые, неспособные нести воинские обязанности по болезни. Это, конечно же, и ушедшие в «Сочи», самовольное оставление части, 500-е. И, подчёркиваю, потери за полгода у нас были очень немаленькие», – сообщил Стрелков.

При этом он отметил, что всё это время противник непрерывно продолжал мобилизационные мероприятия.

«Он их и сейчас продолжает. И он сейчас опять обладает значительным преимуществом в живой силе не только на фронте, но и в тылу, за счёт чего он создаёт стратегические резервы, которые, скорее всего, введёт в бой в ходе предстоящего наступления», – сказал экс-командир.

Он выразил уверенность, что вторая волна мобилизации у РФ будет неизбежна, если наступление врага увенчается успехом.

«Если противник прорвётся, сможет разгромить и вывести из строя некоторое количество наших частей и соединений, им на смену надо будет формировать новые, а разбитые надо будет пополнять. Сделать это за счёт резервов, которые уже были сформированы осенью, – представляется сомнительным, что это возможно. Поэтому, даже просто для поддержания стабильной линии фронта мобилизация новая необходима. Никакие контрактники, тонким ручейком поступающие в войска и способные только заменить текущие потери, не смогут даже стабилизировать ситуацию. А вот для перелома ситуации нам нужно 500-600 тысяч человек вооружённых, поставленных в строй, обученных в тылу, с созданием новых частей и соединений. Не просто «сырых» батальонов, которые будут выступать в качестве резервуара сражающихся частей, а именно новых частей и соединений. Возможно и желательно развёрнутых на базе уже получивших боевой опыт войсковых частей. Как, например, можно развернуть боевой полк в бригаду, а бригаду в дивизию, сохранив таким образом обстрелянный костяк и нарастив мясо за счёт мобилизованных. Но это уже тактика», – объяснил Стрелков.

«Стратегически нам нужно более полумиллиона солдат, чтобы рассчитывать на то, что через несколько месяцев, когда эти солдаты будут хорошо подготовлены, обучены и снабжены, решительным наступлением разгромить врага, нанести ему тяжёлое поражение, и принудить его к капитуляции в итоге. Это по минимуму. Потому что ещё большое количество солдат и офицеров потребуется для охраны тыла, для восстановления дорог и мостов, для поддержания правопорядка, для создания комендатур и прочее, и прочее. В конце концов, грузчики, способные ворочать ящики со снарядами на тыловых складах, тоже нужны. Никаких роботов господин Рогозин или благополучно бежавший в Израиль Чубайс нам не произвели. Всё по-старинке, всё живой силой», – сказал бывший лидер ополченцев.