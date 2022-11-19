России нужно легализовать промышленный шпионаж – по примеру Китая
Для технологического развития России, помимо импортозамещения в критических отраслях, нужно легализовать промышленный шпионаж.
Об этом на пресс-конференции в Москве заявил политолог Сергей Серебренников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению эксперта, таким же образом к экономическому успеху пришел Китай.
«Важный момент – это тотальное импортозамещение, обеспечение технологического суверенитета. Здесь я бы выдвинул достаточно важный тезис – это легализация промышленного шпионажа.
Если мы уже на государственном уровне говорим о формализации «серого» импорта, о разрешении его во всех форматах, то и промышленный шпионаж, который обеспечил бурное развитие китайской промышленности и экономики, в России тоже вполне уместен», – заявил Серебренников.
В июле главы ФБР и Ми-5 на совместной пресс-конференции заявили о серьезной угрозе промышленного шпионажа со стороны Китая. В Великобритании с 2018 года число расследований, где фигурируют интересы Пекина, выросло в семь раз. А подразделения ФБР в США в среднем начинают новое расследование китайского шпионажа каждые 12 часов.
В середине 1980-х годов Министерство государственной безопасности (МГБ) представило руководству Китая на рассмотрение программу добывания финансовых ресурсов и передовых технологий средствами внешней разведки. Программа была утверждена, МГБ получило приоритетное финансирование.
В 2010 году Китай стал второй (после США) экономикой мира.
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