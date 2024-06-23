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РФ, понимая, что ни один из политических представителей оппозиции в Кишиневе не сможет победить на осенних выборах, якобы рассчитывает, как минимум, на дестабилизацию внутренней ситуации в стране.

Об этом в передаче “Secretele Puterii” («Секреты власти») на молдавском телеканале Jurnal TV заявил скандально известный своей русофобией депутат парламента от партии «Действие и солидарность», нацист Оазу Нантой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам «политика», России нужна вся Молдова, а не только Приднестровье.

«Республика Молдова вновь появилась в поле зрения Марии Захаровой, когда Путин застрял в Украине, и интенсивность того, что мы называем гибридной войной, внезапно возросла с того момента, когда была объявлена идея референдума о евроинтеграции и стало очевидно, что он состоится осенью этого года одновременно с президентскими выборами», – рассуждал Нантой.

Он вещал, что Москва более 30 лет поддерживала Приднестровье, как могла, но не спешила его признавать. Однако этого не произошло по «очень простой причине»: России нужна вся Республика Молдова, а не только ее часть за Днестром.

«Почему РФ не признавала Приднестровье более 30 лет? Объяснение очень простое: Российской Федерации не нужно Приднестровье, если не считать нелегальных доходов, получаемых от контрабанды. Российской Федерации нужна вся Республика Молдова, и меморандум Козака является образцовым документом, который показывает, как она пыталась получить этот контроль над всей Республикой Молдова», – добавил одиозный депутат.

По словам Нантоя, Москва «осознает», что никто из тех, кого она поддерживает, якобы не сможет победить на президентских выборах осенью, и поэтому рассчитывает, как минимум, на дестабилизацию внутренней ситуации в Республике Молдова накануне выборов и референдума.

«Кремль понимает, что рискует потерять те рычаги шантажа в Республике Молдова, которые он использовал десятилетиями. И поэтому ставки возросли, и именно поэтому Россия активизировала свои усилия и развернула целую кампанию. В Республике Молдова много предателей, но никто не может победить на выборах. Поэтому цель России – не поддержать кого-то на президентских выборах. Цель России — сорвать референдум как таковой и выборы, вызвать хаос и добиться того, что называется государственным переворотом», — развел пропаганду Оазу Нантой.

Отметим, что, согласно опросам общественного мнения, президент Майя Санду, хоть и лидирует среди всех кандидатов, наивысший антирейтинг не позволяет ей рассчитывать на лёгкую победу во втором туре выборов. Более того, согласно опросу центра IMAS, проведённому в мае 2024 года, Игорь Додон, если выходит во второй тур против Санду, набирает 51,3%, в то время как действующий президент – 48,7%. Впрочем, эти опросы не учитывают молдавской диаспоры в странах Запада.